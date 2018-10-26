2018-10-26T17:12:11+03:00
Происшествия

Свет в Хадыженске полностью восстановят 27 октября

В наводнении пострадали две подстанции, без электричества остаются 1 600 человек
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Свет в Хадыженске и поселке Станционный появится во всех домах местных жителей 27 октября. В результате наводнения были серьезно повреждены две подстанции. На объекте, питающем Хадыженск, кипят ремонтные работы. В Станционном к ним приступят после того, как туда можно будет проехать.

- Сейчас энергия поступает по временной схеме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Кроме того, завтра на предполагается почти полностью восстановить водоснабжение. Сейчас без централизованной подачи воды остается около половины города. Им поставляют воду шесть аварийных бригад.

Напомним, что в Хадыженске пострадали 185 домов, в которых живут 550 человек. Всех их эвакуировали заранее.

«Комсомольская правда» - Краснодар следит за развитием событий, последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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