Свет в Хадыженске полностью восстановят 27 октября

СЕГОДНЯ 17:11 2018-10-26T17:12:11+03:00

В наводнении пострадали две подстанции, без электричества остаются 1 600 человек

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Свет в Хадыженске и поселке Станционный появится во всех домах местных жителей 27 октября. В результате наводнения были серьезно повреждены две подстанции. На объекте, питающем Хадыженск, кипят ремонтные работы. В Станционном к ним приступят после того, как туда можно будет проехать.

- Сейчас энергия поступает по временной схеме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Кроме того, завтра на предполагается почти полностью восстановить водоснабжение. Сейчас без централизованной подачи воды остается около половины города. Им поставляют воду шесть аварийных бригад.

Напомним, что в Хадыженске пострадали 185 домов, в которых живут 550 человек. Всех их эвакуировали заранее.

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