2018-10-26T17:52:43+03:00
Происшествия

По факту гибели людей во время потопа в Апшеронском районе возбуждено уголовное дело

В своих домах утонули 4 человека
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Наводнение в Краснодарском краеНаводнение в Краснодарском крае
Изменить размер текста:

В Апшеронском районе большая вода зашла в 1219 домов, в зоне ЧС оказались 4, 7 тысячи человек. Выбраться в безопасное место, к сожалению, смогли не все. Четверо погибли в своих же дома. Это - пенсионеры. Пожилые люди просто не смогли выбраться из затопленных комнат.

А тем временем, как стало известно «КП»-Кубань», в Апшеронском районе возбудили уголовное дело по факту гибели людей в наводнении.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. – Расследование дела продолжается. Будет также дана оценка действиям чиновников – предупреждали ли они людей об опасности, как это происходило.

«Комсомольская правда» - Краснодар следит за развитием событий, последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разгул стихии на Кубани: разрушен участок трассы Джубга - Сочи, движение перекрыто

Дорожники пока не могут выйти и ремонтировать разрушенные 20 метров транспортного пути, так как дождь продолжается (читайте далее)

Жители Туапсе: сидим без воды, ливневки еще не расчищены и снова пошел дождь

В Туапсинском районе снова начался дождь. В результате стихии подтопилоне только Туапсе, но еще и Сочи, а также Апшеронский районе – всего под водой оказались около 30 населенных пунктов (читайте далее)

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Краснодарском крае 2018»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наводнение на Кубани: Для размещенных в гостиницах Краснодара детей организовали экскурсию по городу
В Мостовском районе введен режим ЧС
Свет в Хадыженске полностью восстановят 27 октября
Губернатор Кубани предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с высоким риском подтоплений
В Адыгее сильный дождь подтопил 12 домов и почти 70 дворов
В Туапсинском районе во время наводнения пропал парень
ВТБ в Краснодаре проведет встречу с акционерами
Жительницы Абхазии пытались перевести через границу 118 блоков сигарет
В Краснодаре главы парламентов Кубани и Крыма навестили пострадавших во время трагедии в Керчи
После восстановления движения в сторону Адлера отправились четыре поезда
В Мостовском районе произошло ДТП
После наводнения на Кубани госпитализировано 13 пострадавших
В Сочи пресекли контрабанду сигарет
В Туапсе стихия порвала нефтепровод
Сотрудники краевого погрануправления задержали гражданина республики Таджикистан
Открыть движение на разрушенной от ливня трассе Джубга - Сочи планируют 27 октября
Паралимпийцы примут участие в сочинских соревнованиях