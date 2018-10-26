По факту гибели людей во время потопа в Апшеронском районе возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:47 2018-10-26T17:52:43+03:00

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В Апшеронском районе большая вода зашла в 1219 домов, в зоне ЧС оказались 4, 7 тысячи человек. Выбраться в безопасное место, к сожалению, смогли не все. Четверо погибли в своих же дома. Это - пенсионеры. Пожилые люди просто не смогли выбраться из затопленных комнат.

А тем временем, как стало известно «КП»-Кубань», в Апшеронском районе возбудили уголовное дело по факту гибели людей в наводнении.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. – Расследование дела продолжается. Будет также дана оценка действиям чиновников – предупреждали ли они людей об опасности, как это происходило.

«Комсомольская правда» - Краснодар следит за развитием событий, последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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