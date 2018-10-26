В Мостовском районе введен режим ЧС

СЕГОДНЯ 18:12 2018-10-26T18:14:13+03:00

Там вода в реках поднялась до опасных отметок

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В Мостовском районе администрация ввела режим Чрезвычайной ситуации. Он действует в Мостовском, Псебайском и Андрюковском поселениях.

- Экстренные меры приняты в связи с поднятием уровня воды в реках Лаба и Малая Лаба до отметки «Опасное явление» и размытием берегозащитных сооружений, - сообщали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Мостовского районе.

Из берегов рек вода не вышла, подтопления и пострадавших нет.

Также сильные ливни прошли 24-25 октября в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи. Там выпала двухмесячная норма осадков.

- На утро 26 октября, всего на Кубани подтоплено 29 населенных пунктов, 2 365 домов с населением 5 379 человек, - добавили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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