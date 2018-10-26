Наводнение на Кубани: Для размещенных в гостиницах Краснодара детей организовали экскурсию по городу

СЕГОДНЯ 19:19 2018-10-26T19:20:06+03:00

Изменить размер текста: A A

60 воспитанников хореографического ансамбля «Золотое яблочко» и сопровождающие детей педагоги из Санкт-Петербурга ехали на фестиваль-конкурс «AKVA-TEMP!» в поселок Лоо. Но их поезд из-за стихии был остановлен в краевом центре 25 октября. Вечером их разместили в одной из гостиниц Краснодара.

- Как раз сейчас у школьников начинаются каникулы, и мы стараемся сделать так, чтобы сложившаяся чрезвычайная ситуация их не испортила, - объяснил свое решение мэр города Евгений Первышов. – Надеемся, дети скоро смогут отправиться на конкурс, а пока они - гости нашего города и мы приглашаем их посетить красивые места Краснодара

В Краснодарском ботаническом саду им. И. С. Косенко дети прогулялись по территории, посмотрели «живой» уголок с павлинами, познакомились с уникальными представителями флоры дендрария —в саду растет около 1200 видов деревьев, трав, кустарников, а в оранжереях — более 300 сортов различных тропических и субтропических культур.