2018-10-26T19:20:06+03:00
Происшествия

Наводнение на Кубани: Для размещенных в гостиницах Краснодара детей организовали экскурсию по городу

Школьникам показали Ботанический сад
Алла СОБОЛЕВА
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Дети весело провели время в КраснодареДети весело провели время в Краснодаре
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60 воспитанников хореографического ансамбля «Золотое яблочко» и сопровождающие детей педагоги из Санкт-Петербурга ехали на фестиваль-конкурс «AKVA-TEMP!» в поселок Лоо. Но их поезд из-за стихии был остановлен в краевом центре 25 октября. Вечером их разместили в одной из гостиниц Краснодара.

- Как раз сейчас у школьников начинаются каникулы, и мы стараемся сделать так, чтобы сложившаяся чрезвычайная ситуация их не испортила, - объяснил свое решение мэр города Евгений Первышов. – Надеемся, дети скоро смогут отправиться на конкурс, а пока они - гости нашего города и мы приглашаем их посетить красивые места Краснодара

В Краснодарском ботаническом саду им. И. С. Косенко дети прогулялись по территории, посмотрели «живой» уголок с павлинами, познакомились с уникальными представителями флоры дендрария —в саду растет около 1200 видов деревьев, трав, кустарников, а в оранжереях — более 300 сортов различных тропических и субтропических культур.

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