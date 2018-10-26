В гостиницах Краснодара остаются 800 пассажиров задержанных поездов

СЕГОДНЯ 20:52 2018-10-26T20:52:59+03:00

На вокзале ждут отправки еще 300 человек

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- Пассажиров поездов, задержавшихся на вокзале «Краснодар-1». Там же дежурят сотрудники мэрии, они помогают решать различные оргвопросы. Более 800 человек в ночь на 26 октября перевезли и разместили в гостиницах краевого центра, - сказал вице-мэр Краснодара Артем Доронин. - Сейчас на вокзале находятся около 300 пассажиров.

Напомним, по заявке РЖД в отелях крайцентра зарезервировал более 1000 мест – чтобы у всех была крыша над головой.

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