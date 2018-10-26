2018-10-26T20:52:59+03:00
Происшествия

В гостиницах Краснодара остаются 800 пассажиров задержанных поездов

На вокзале ждут отправки еще 300 человек
Алла СОБОЛЕВА
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

- Пассажиров поездов, задержавшихся на вокзале «Краснодар-1». Там же дежурят сотрудники мэрии, они помогают решать различные оргвопросы. Более 800 человек в ночь на 26 октября перевезли и разместили в гостиницах краевого центра, - сказал вице-мэр Краснодара Артем Доронин. - Сейчас на вокзале находятся около 300 пассажиров.

Напомним, по заявке РЖД в отелях крайцентра зарезервировал более 1000 мест – чтобы у всех была крыша над головой.

«Комсомольская правда» - Краснодар следит за развитием событий, последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции.

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Краснодарском крае 2018»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наводнение-2018: спортсмены из задержанных в Краснодаре поездов провели тренировку на стадионе «Кубань»
Наводнение на Кубани: Для детей из задержанных поездов организовали экскурсию по Краснодару
В Мостовском районе введен режим ЧС
По факту гибели людей во время потопа в Апшеронском районе возбуждено уголовное дело
Свет в Хадыженске полностью восстановят 27 октября
Губернатор Кубани предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с высоким риском подтоплений
В Адыгее сильный дождь подтопил 12 домов и почти 70 дворов
В Туапсинском районе во время наводнения пропал парень
ВТБ в Краснодаре проведет встречу с акционерами
Жительницы Абхазии пытались перевести через границу 118 блоков сигарет
В Краснодаре главы парламентов Кубани и Крыма навестили пострадавших во время трагедии в Керчи
После восстановления движения в сторону Адлера отправились четыре поезда
В Мостовском районе произошло ДТП
После наводнения на Кубани госпитализировано 13 пострадавших
В Сочи пресекли контрабанду сигарет
В Туапсе стихия порвала нефтепровод
Сотрудники краевого погрануправления задержали гражданина республики Таджикистан
Открыть движение на разрушенной от ливня трассе Джубга - Сочи планируют 27 октября
Паралимпийцы примут участие в сочинских соревнованиях