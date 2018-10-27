В пострадавших от наводнения районах Краснодарского края без воды остаются 19 тысяч домов

СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-27T09:14:20+03:00

Света нет в тысяче домов

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В МЧС России сообщили о текущей обстановке в пострадавших от наводнения районах Краснодарского края.

По данным на утро 27 октября со всех подтопленных территорий сошла вода. Все еще нарушено энерго и водоснабжение.

- Без энергоснабжения в 12 населенных пунктах остаются 1034 жилых дома, без водоснабжения в 20 населенных пунктах 19168 жилых домов, - сообщили в экстренном ведомстве.

В семи пунктах временного размещения остаются 175 человек. В Апшеронский и Туапсинский районы направлено 48 тонн воды и семь тысяч продуктовых наборов

27 октября аварийно-восстановительные работы продолжатся по всей территории, пострадавшей от стихии. В субботу начнутся компенсационные выплаты, на которые из бюджета выделен миллиард рублей.

- При частичной утрате имущества первой необходимости сумма составит 50 тысяч на каждого члена семьи, при полной утрате – 100 тысяч на члена семьи. Также предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего, находившегося в зоне ЧС, - уточнили в администрации края.

По данным МЧС, циклон продолжит оказывать незначительное воздействие на пострадавшие районы, возможны дожди, которые не повлияют на ход работ.

В зоне бедствия работают более 1460 человек и 330 единиц техники.