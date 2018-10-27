Железнодорожное сообщение с Сочи возобновлено по одному пути

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-27T10:27:40+03:00

Уже проехали пять первых поездов дальнего следования и пригородные электрички

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В пострадавшем от наводнения Туапсинском районе продолжают восстановление железнодорожных путей, которые были размыты вышедшими из берегов реками и завалены селевыми потоками.

На перегоне Греческий – Кривенковская между Туапсе и Горячим Ключом было разрушено 230 метров пути. С утра 27 октября железнодорожное сообщение здесь было запущено по временной схеме по одному пути. Железнодорожное сообщение с Сочи возобновлено.

- В 01:45 по участку проследовал первый пассажирский поезд Адлер – Москва, в котором находится 183 пассажира, в том числе 22 ребенка. За ним проследуют пассажирские поезда Иркутск – Адлер, Адлер – Саратов, Самара – Адлер, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.