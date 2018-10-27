В Туапсинском районе восстановлен проезд грузовых и легковых авто по всем направлениями
В пострадавших от наводнения районах Краснодарского края продолжаются восстановительные работы. В Туапсинском районе с утра 27 октября расчищены и открыты дороги по всем направлениям. Здесь могут проехать легковые и грузовые автомобили со стройматериалами и гуманитарной помощью.
- Ликвидированы последствия оползня на участке поселок Октябрьский – село Гунайка Четвертая. Открыта дорога от села Георгиевское до аула Большое Псеушхо, где были разрушения покрытия проезжей части. Движение восстановлено также до села Анастасиевка. Произведена отсыпка моста с насыпью. На автомобильной дороге село Шаумян – хутор Терзиян ведутся работы, которые не мешают проезду машин, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, ранее было восстановлено транспортное сообщение с аулом Агуй-Шапсуг, а также возобновлен проезд по мосту через реку Цыпка.
Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Краснодарском крае 2018»