В Туапсинском районе восстановлен проезд грузовых и легковых авто по всем направлениями

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-27T11:23:28+03:00

Все разрушенные и заваленные после стихии дороги расчищены и открыты

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В пострадавших от наводнения районах Краснодарского края продолжаются восстановительные работы. В Туапсинском районе с утра 27 октября расчищены и открыты дороги по всем направлениям. Здесь могут проехать легковые и грузовые автомобили со стройматериалами и гуманитарной помощью.

- Ликвидированы последствия оползня на участке поселок Октябрьский – село Гунайка Четвертая. Открыта дорога от села Георгиевское до аула Большое Псеушхо, где были разрушения покрытия проезжей части. Движение восстановлено также до села Анастасиевка. Произведена отсыпка моста с насыпью. На автомобильной дороге село Шаумян – хутор Терзиян ведутся работы, которые не мешают проезду машин, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, ранее было восстановлено транспортное сообщение с аулом Агуй-Шапсуг, а также возобновлен проезд по мосту через реку Цыпка.