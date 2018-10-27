Медики обошли пять тысяч дворов в подтопленных населенных пунктах Краснодарского края

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-27T11:56:50+03:00

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В районах Кубани, пострадавших от стихийного бедствия, работают медики. Врачебно-сестринские бригады обошли более пяти тысяч дворов и оказали помощь всем нуждающимся.

- К врачам в зоне подтопления обратились 60 человек. Всем им была оказана вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. В больницах остается 9 человек. Динамика состояния всех пациентов положительная, - уточнили в оперативном штабе.

Вакцинировано и профагировано почти тысяча человек. Медикам оказывают всем нуждающимся помощь, в пунктах временного размещения дежурят психологи.

В Апшеронске, Туапсе и Сочи также развернуты муниципальные оперативные штабы по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации, организована работа телефонов «горячих линий»: Туапсе - 8(86167)25390, 8(86167)20381, Апшеронск - 8(918)0128302, Сочи - 8(988)2859995.