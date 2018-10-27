В центре Краснодара на три дня отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 12:04 2018-10-27T12:04:22+03:00

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120 домов в центре Краснодара останутся без горячей воды и тепла на три дня. Отключение произойдет в 8 утра 29 октября. В это же время начнется ремонт на магистральной теплотрассе.

- На тепломагистрали «Краснодарская ТЭЦ — Центр города» обнаружено три дефектных участка. Чтобы не допустить серьезной аварии, особенно в зимний период, во время холодов, необходимо отремонтировать их сегодня. Начало работ по замене участков трубы наметили на понедельник 29 октября, по прогнозу метеорологов ожидается потеплени, — сказал генеральный директор АО «Краснодартеплосеть» Сергей Сироджов.

Это одна из старейших теплотасс города. В этом году уложен километр новой трубы, работу продолжат и в 2019 году.

Ремонт на сетях будет идти круглосуточно одновременно на нескольких участках - в районе перекрестка Осипенко и КИМ, а также на улице Бургасской и на улице КИМ. Работы планируют завершить к вечеру 31 октября.