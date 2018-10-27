Возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Адлером

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-27T13:49:43+03:00

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Сочи вновь связан с внешним миром не только автомобильным сообщением, но железнодорожным. Пока составы на участке от Туапсе до Горячего Ключа ходят по временной схеме - по одному пути.

27 октября с вокзала Адлера отправятся 17 поездов дальнего следования. Первым в путь ушел поезд Адлер - Челябинск в 12:27. За ним проследуют поезда с конечными станциями Иркутск, Новосибирск, Воркута, Москва, Владикавказ, Нижний Новгород, Минск, Санкт-Петербург, Москва, Ростов, Пермь, Кисловодск, а также две “Ласчточки” в Краснодар и Майкоп. Всего пассажирам будет предложено свыше 7 тысяч мест.

- В настоящий момент со станции Адлер отправлено 6 поездов, в составах которых следует более 1700 пассажиров. При этом в Адлер прибыло 9 поездов, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

Пассажиры, чья поездка от станций участка Адлер – Горячий Ключ была прервана или отменена 24-26 октября 2018 года, могут переоформить свои билеты на поезда отправлением 27 октября и в последующие дни бесплатно в кассах.

Всю оперативную информацию о времени прибытия и возможных задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии РЖД: 8-800-775-00-00.