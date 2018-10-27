В Краснодаре установили первый уличный объект современного искусства

СЕГОДНЯ 14:10 2018-10-27T15:05:18+03:00

Он появился на аллее около Екатерининского зала

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В Краснодаре появилась новая достопримечательность. Четырехметровую уличную скульптуру «Draped Data» из нержавеющей стали установили на аллее около Екатерининского зала. Этот арт-объект стал попал в каталог из 14 лучших работ современных художников и скульпторов, которые украсят Краснодар.

- Это совершенно новое направление для нашего города. Такие арт-объекты, уверен, станут достопримечательностями и фотозонами Краснодара. Работы станут хорошим дополнением к классической городской скульптуре, которая уже сложилась и также развивается в столице Кубани, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Автором скульптуры стал выпускник художественно-графического факультета Кубанского государственного университета Владимир Омутов. Он рассказал, что название работы переводится, как «движение частиц, заблокированные данные». У идеи скульптуры может быть много интерпретаций, считает автор.

Эта работа - одна из 20 абстрактных фигур художника, которые состоят из блоков, единиц, передающих движение, плавные, стихийные линии.