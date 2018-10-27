Жителям пострадавших от наводнения районов Кубани бесплатно восстанавливают документы

СЕГОДНЯ 16:33 2018-10-27T16:34:19+03:00

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Жители пострадавших от наводнения районов могут обратиться в полицию с заявлениями о повреждении имущества, кроме того, граждане, которые лишись документов, могут их восстановить бесплатно.

В районных отделах по вопросам миграции и МРЭО можно получить новый паспорт, временное удостоверение личности, получить водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства или регистрационные номера на авто, сообщают в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Эти же услуги можно получить и в электронном виде.

Сотрудники отделов миграции работают с 8 до 20 без выходных по адресам:

Апшеронск, улица Ворошилова, 52.

Туапсе, улица Карла Маркса, 7/9.

За получением необходимой госуслуги МРЭО:

Белореченск, проезд Промышленный, 17.

Апшеронск, улица Пролетарская, 204.

Туапсе, улица Кириченко, 1.