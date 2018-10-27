В Краснодарском крае начали выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения

СЕГОДНЯ 14:48 2018-10-27T14:49:08+03:00

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В районах Краснодарского края, где еще несколько дней назад бушевала стихия, продолжаются аварийно-восстановительные работы. В это же время составляются списки пострадавших, чтобы начать выплаты компенсаций.

- В настоящий момент составляются списки пострадавших. Сейчас в утвержденных списках 558 человек. Из них 105 – в Сочи, 160 – в Туапсинском районе, 293 – в Апшеронском. Средства из краевого бюджета переведут сегодня, в течение ближайших суток они поступят на счета пострадавших жителей, - сообщают в пресс-службе Краснодарского края.

При частичной утрате имущества первой необходимости сумма составит 50 тысяч на каждого члена семьи, при полной утрате – 100 тысяч на члена семьи. Также предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего, находившегося в зоне ЧС.