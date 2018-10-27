Счастливые жители нового дома от «ЮгСтройИнвест» в Краснодаре получили свои ключи

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-27T15:03:50+03:00

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27 октября ключи от своих квартир получили жители 31 литера микрорайона «Панорама». Дом от группы компаний «ЮгСтройИнвест» стал 36-м жилым многоэтажным домом, возведенным в Краснодаре.

В честь праздника новоиспеченных жителей, а также всех гостей «Панорамы» ждало веселое торжество с воздушными шарами, музыкой и насыщенной развлекательной программой. Дети проводили время с аниматорами, а их родители подписывали документы и получали заветные ключи. Также для всех гостей были организованы полезные мастер-классы, а все желающие могли сделать памятное фото в «инстабудке».

ЮСИ

«Сегодня особенный день для 270 семей 31 литера микрорайона «Панорама», – рассказывает заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин. – Раньше намеченного срока они получили ключи от своих уютных, комфортных квартир. В шаговой доступности у жителей дома есть все необходимое – 3 детских сада, отделение почты и полиции, крытый тренажерный зал, детские площадки. В каждый дом строители вкладывают душу, и мы очень рады, что дольщики выбирают именно нас».

Довольные обладатели квартир смогли оценить качественную предчистовую отделку и ухоженные входные группы намного раньше намеченного срока. Жильцы не скрывали восторга и от просторной придомовой территории, оснащенной детской площадкой, прогулочной аллеей, теннисным кортом, а также уличными тренажерами.

«Очень хороший микрорайон, здесь учтено все и для всех – игровые площадки для разных возрастов, спортивные площадки, – делится впечатлениями Татьяна Александровна, жительница микрорайона. – Также очень важно, что «ЮгСтройИнвест» проводит спортивные соревнования, дворовые игры и всячески заботится о своих жителях».

ЮСИ

На сегодняшний день ГК «ЮгСтройИнвест» входит в ТОП-3 застройщиков России по объему ввода жилья в эксплуатацию. В южной столице «ЮгСтройИнвест» возводит два микрорайона. И если «Панорама» – успешный проект с богатой историей, то «Губернский» – сравнительно молодой микрорайон, который еще в процессе роста и развития. Ему всего несколько лет, однако здесь уже есть детский сад, самая большая в городе школа на 1550 мест, а в следующем году свои двери распахнет еще один садик на 300 мест с ясельными группами. Магазины, детские площадки, аллеи общей площадью более 3 гектаров, крытый спортзал, места для занятий спортом – все это создано для людей. «Губернский» – достойный правопреемник лучших традиций качества от «ЮгСтройИнвест».