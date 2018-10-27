В Белореченском районе подтопило детский лагерь

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-27T15:13:48+03:00

В это время детей в нем не было

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Утром 27 октября вода затопила детский оздоровительный лагерь “Олимпиец”. Из-за сильного дождя из берегов вышла река Пшиш. К счастью, детей в это время в лагере не было.

- В нижнем ярусе лагеря - четыре домика из металлического корпуса находятся под водой. Пострадали от воды и капитальные строения в верхнем ярусе: столовая, прачечная, складские помещения. Материальный ущерб составляет ориентировочно три миллиона рублей, - сообщают в администрации Белореченского района.

Все службы муниципалитета находятся в повышенной готовности, ведется мониторинг уровня воды в реках.