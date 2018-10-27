2018-10-27T17:26:27+03:00
Происшествия

Водоснабжение Туапсе восстановят в ночь на 28 октября

В городе прокладывают временный водовод
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Администрация Туапсинского районаАдминистрация Туапсинского района
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В Туапсе с 24 октября после удара стихии нарушено водоснабжение. Вышедшая из берегов река оторвала и унесла 210 метров трубопровода и лишила город питьевой воды.

Чтобы решить проблему, специалисты начали прокладывать новый временный водовод. Как сообщают в пресс-службе районной администрации, работы вышли на завершающий уровень. Воду жителям Туапсе дадут в ночь на 28 октября.

- Сварочные работы велись круглосуточно. На настоящий момент 80% труб уже смонтированы, сегодня также ведется врезка в водовод, и на последнем этапе будет произведена очистка, промывка и дезинфекция резервуаров и новой водопроводной системы, - рассказали в администрации.

Отмечается, что вода в кранах горожан будет технической до особого распоряжения.

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