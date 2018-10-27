Водоснабжение Туапсе восстановят в ночь на 28 октября

СЕГОДНЯ 17:26 2018-10-27T17:26:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туапсе с 24 октября после удара стихии нарушено водоснабжение. Вышедшая из берегов река оторвала и унесла 210 метров трубопровода и лишила город питьевой воды.

Чтобы решить проблему, специалисты начали прокладывать новый временный водовод. Как сообщают в пресс-службе районной администрации, работы вышли на завершающий уровень. Воду жителям Туапсе дадут в ночь на 28 октября.

- Сварочные работы велись круглосуточно. На настоящий момент 80% труб уже смонтированы, сегодня также ведется врезка в водовод, и на последнем этапе будет произведена очистка, промывка и дезинфекция резервуаров и новой водопроводной системы, - рассказали в администрации.

Отмечается, что вода в кранах горожан будет технической до особого распоряжения.