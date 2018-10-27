Гостиницы Краснодарского края приняли более 4000 пострадавших от наводнения и пассажиров задержанных поездов
Более четырех тысяч человек были экстренно размещены в гостиницах Краснодарского края после наводнения 24-25 октября. Среди них жители подтопленных территорий и пассажиры поездов, которые остановились из-за разрушенных путей под Туапсе.
- Для всех нуждающихся организован трансфер в гостиницы, горячее питание и комфортные условия проживания. Кроме того, координируется работа по доставке пассажиров на вокзалы к отходящим поездам, - сообщили в пресс-службе краевого минкурортов.
В ведомстве продолжает работу региональный штаб, который координирует работу сотрудников на местах.
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