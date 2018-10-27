2018-10-27T18:06:37+03:00
Общество

Из Краснодара в Сочи отправили дополнительный поезд с пассажирами задержанных составов

В нем находится 551 человек
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Пассажиры задержанных в Краснодаре поездов из-за стихии 24 октября отправились в путь. Все это время они были размещены в гостиницах краевого центра. К местам назначения пассажиров повез дополнительный поезд Краснодар - Адлер.В администрации Краснодара рассказали, что почти все пассажиры покинули город. С собой людям выдали закуски, напитки и фрукты.

- Состав отправился из Краснодара в 13:38, в нем находится 551 пассажир. Кроме того, со станции Горячий Ключ в 14:00 по специальному расписанию отправлен по назначению поезд №551 Горячий Ключ - Новосибирск с остановками по маршруту поезда №140 Адлер - Новосибирск - сообщили в пресс-службе РЖД.

Для вывоза пассажиров из Сочи и Туапсе 27 октября всего отправится 18 поездов дальнего следования. Всего пассажирам будет предложено свыше 7 тысяч мест.

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