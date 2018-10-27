2018-10-27T18:33:45+03:00
Происшествия

В Сочи восстановили движение транспорта на трех дорогах, поврежденных наводнением и селями

В пострадавших районах налаживается сообщение
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В пострадавших от наводнения и сходах селей районах Сочи продолжаются аварийно-восстановительные работы. 27 октября запущено движение по трем ранее прерванным направлениям.

- Возобновлено движение между поселком Лазаревское и аулом Тхагапш, где размыло насыпь и разрушило водоотводные лотки. Также восстановлено транспортное сообщение между Тхагапшем и селом Марьино, где произошло полное перекрытие грунтом русла и подмостового пространства моста, - сообщают в пресс-службе администрации региона.

Проезд от Аше к аулу Лыготх работает по временной схеме. Здесь продолжают вычищать водопропускные трубы. На участке поселок Макопсе – аул Наджиго возобновлен проезд для спецтехники, которая расчищает оползни и восстановит проезжую часть.

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