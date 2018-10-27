В Сочи восстановили движение транспорта на трех дорогах, поврежденных наводнением и селями

СЕГОДНЯ 18:33 2018-10-27T18:33:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В пострадавших от наводнения и сходах селей районах Сочи продолжаются аварийно-восстановительные работы. 27 октября запущено движение по трем ранее прерванным направлениям.

- Возобновлено движение между поселком Лазаревское и аулом Тхагапш, где размыло насыпь и разрушило водоотводные лотки. Также восстановлено транспортное сообщение между Тхагапшем и селом Марьино, где произошло полное перекрытие грунтом русла и подмостового пространства моста, - сообщают в пресс-службе администрации региона.

Проезд от Аше к аулу Лыготх работает по временной схеме. Здесь продолжают вычищать водопропускные трубы. На участке поселок Макопсе – аул Наджиго возобновлен проезд для спецтехники, которая расчищает оползни и восстановит проезжую часть.