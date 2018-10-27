2018-10-27T18:42:40+03:00
Спорт

Спортсмен из Динского района стал чемпионом мира по греко-римской борьбе

Степан Маранян стал лучшим в весе до 63 кг
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На чемпионате мира по греко-римской борьбе в Будапеште первую золотую медаль сборной России принес представитель Краснодарского края Степан Маранян.

27-летний спортсмен из Динского района стал сильнейшим в весе до 63 кг. В финале Маранян победил узбекистанского борца Эльмурата Ташмурадова. Бронзовые медали завоевали Рахман Биличи из Турции и Ленур Темиров из Украины.

Это первая медаль высшей пробы в карьере Степана, в Париже год назад он был третьим.

- Также он является победителем Европейских игр в Баку и двукратным обладателем Кубка мира в составе сборной России. Его подготовкой занимается заслуженный тренер России Игорь Иванов, - сообщают в пресс-службе краевого министерства спорта.

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