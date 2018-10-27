Спортсмен из Динского района стал чемпионом мира по греко-римской борьбе
На чемпионате мира по греко-римской борьбе в Будапеште первую золотую медаль сборной России принес представитель Краснодарского края Степан Маранян.
27-летний спортсмен из Динского района стал сильнейшим в весе до 63 кг. В финале Маранян победил узбекистанского борца Эльмурата Ташмурадова. Бронзовые медали завоевали Рахман Биличи из Турции и Ленур Темиров из Украины.
Это первая медаль высшей пробы в карьере Степана, в Париже год назад он был третьим.
- Также он является победителем Европейских игр в Баку и двукратным обладателем Кубка мира в составе сборной России. Его подготовкой занимается заслуженный тренер России Игорь Иванов, - сообщают в пресс-службе краевого министерства спорта.