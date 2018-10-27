2018-10-27T19:02:36+03:00
Спорт

“Локомотив-Кубань” обыграл “Нижний Новгород” в Единой лиге ВТБ

24 очка на счету Айзеи Уайтхеда
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
Изменить размер текста:

Баскетбольный клуб “Локомотив-Кубань” 27 октября на выезде встречался с “Нижним Новгородом” в Единой лиге ВТБ.

Краснодарцы не испытали серьезных проблем в этой встрече. После равной первой четверти, “железнодорожники” обеспечили себе отрыв к перерыву - 41:49.

Во второй половине встречи краснодарцы успешно удерживали добытое преимущество и не подпускали соперника. Итог - 88:75.

Лидером “Локо” в этом матче стал Айзея Уайтхед, набравший 23 очка, 4 передачи и 3 перехвата.

Свой следующий матч “Локомотив-Кубань” проведет 31 октября в краснодарском “Баскет-Холле”. В рамках Еврокубка “красно-зеленые” будут принимать “Альбу” из Берлина.

Еще больше материалов по теме: «ПБК "Локомотив-Кубань"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Кубани снова прибыл в пострадавший от наводнения Хадыженск после жалоб местных жителей
Спортсмен из Динского района стал чемпионом мира по греко-римской борьбе
В Сочи восстановили движение транспорта на трех дорогах, поврежденных наводнением и селями
Из Краснодара в Сочи отправили дополнительный поезд с пассажирами задержанных составов
Гостиницы Краснодарского края приняли более 4000 пострадавших от наводнения и пассажиров задержанных поездов
Водоснабжение Туапсе восстановят в ночь на 28 октября
Жителям пострадавших от наводнения районов Кубани бесплатно восстанавливают документы
В Белореченском районе подтопило детский лагерь
Счастливые жители нового дома от «ЮгСтройИнвест» в Краснодаре получили свои ключи
В Краснодарском крае начали выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения
В Краснодаре установили первый уличный объект современного искусства
Возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Адлером
В центре Краснодара на три дня отключат горячую воду
Медики обошли пять тысяч дворов в подтопленных населенных пунктах Краснодарского края
В Туапсинском районе восстановлен проезд грузовых и легковых авто по всем направлениями
Железнодорожное сообщение с Сочи возобновлено по одному пути
В пострадавших от наводнения районах Краснодарского края без воды остаются 19 тысяч домов