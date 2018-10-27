“Локомотив-Кубань” обыграл “Нижний Новгород” в Единой лиге ВТБ
Баскетбольный клуб “Локомотив-Кубань” 27 октября на выезде встречался с “Нижним Новгородом” в Единой лиге ВТБ.
Краснодарцы не испытали серьезных проблем в этой встрече. После равной первой четверти, “железнодорожники” обеспечили себе отрыв к перерыву - 41:49.
Во второй половине встречи краснодарцы успешно удерживали добытое преимущество и не подпускали соперника. Итог - 88:75.
Лидером “Локо” в этом матче стал Айзея Уайтхед, набравший 23 очка, 4 передачи и 3 перехвата.
Свой следующий матч “Локомотив-Кубань” проведет 31 октября в краснодарском “Баскет-Холле”. В рамках Еврокубка “красно-зеленые” будут принимать “Альбу” из Берлина.
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