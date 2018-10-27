Губернатор Кубани снова прибыл в пострадавший от наводнения Хадыженск после жалоб местных жителей

СЕГОДНЯ 19:10 2018-10-27T19:11:02+03:00

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Вениамин Кондратьев спустя сутки снова прибыл в Апшеронский район после жалоб местных жителей. Об этом глава региона написал в своем микроблоге в Twitter.

- Снова в Хадыженске. Вчерашний обход показал, что не все так гладко, как мне докладывают. Проверяю, как сегодня обстоят дела, ­- говорится в сообщении.

Вениамин Кондратьев посетит дома, пострадавшие от стихии. По итогам рабочей поездки состоится заседание краевого оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, в зоне подтоплений в Хадыженске расположены 185 домовладений, где проживают 550 человек, в том числе 180 детей.