2018-10-27T19:11:02+03:00
Происшествия

Губернатор Кубани снова прибыл в пострадавший от наводнения Хадыженск после жалоб местных жителей

Вениамин Кондратьев проведет заседание краевого штаба по ликвидации ЧС
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: twitter.com/kondratyevviФото: twitter.com/kondratyevvi
Изменить размер текста:

Вениамин Кондратьев спустя сутки снова прибыл в Апшеронский район после жалоб местных жителей. Об этом глава региона написал в своем микроблоге в Twitter.

- Снова в Хадыженске. Вчерашний обход показал, что не все так гладко, как мне докладывают. Проверяю, как сегодня обстоят дела, ­- говорится в сообщении.

Вениамин Кондратьев посетит дома, пострадавшие от стихии. По итогам рабочей поездки состоится заседание краевого оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, в зоне подтоплений в Хадыженске расположены 185 домовладений, где проживают 550 человек, в том числе 180 детей.

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Краснодарском крае 2018»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
“Локомотив-Кубань” обыграл “Нижний Новгород” в Единой лиге ВТБ
Спортсмен из Динского района стал чемпионом мира по греко-римской борьбе
В Сочи восстановили движение транспорта на трех дорогах, поврежденных наводнением и селями
Из Краснодара в Сочи отправили дополнительный поезд с пассажирами задержанных составов
Гостиницы Краснодарского края приняли более 4000 пострадавших от наводнения и пассажиров задержанных поездов
Водоснабжение Туапсе восстановят в ночь на 28 октября
Жителям пострадавших от наводнения районов Кубани бесплатно восстанавливают документы
В Белореченском районе подтопило детский лагерь
Счастливые жители нового дома от «ЮгСтройИнвест» в Краснодаре получили свои ключи
В Краснодарском крае начали выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения
В Краснодаре установили первый уличный объект современного искусства
Возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Адлером
В центре Краснодара на три дня отключат горячую воду
Медики обошли пять тысяч дворов в подтопленных населенных пунктах Краснодарского края
В Туапсинском районе восстановлен проезд грузовых и легковых авто по всем направлениями
Железнодорожное сообщение с Сочи возобновлено по одному пути
В пострадавших от наводнения районах Краснодарского края без воды остаются 19 тысяч домов