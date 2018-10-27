“Красный крест” открыл сбор средств для пострадавших от наводнения в Краснодарском крае

27 Окт. 20:09 2018-10-27T20:10:17+03:00

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Краевое отделение общественной организации “Российский Красный Крест” собирает помощь для пострадавших от наводнения 24-25 октября жителей Туапсинского, Апшеронского районов и города Сочи.

Открыт специальный расчетный счет. Его реквизиты:

Р/счет № 40703810330000000106 ОКФС 53

Краснодарское отделение № 8619 ПАО

Сбербанк г. Краснодара ОКОПФ 83

К/счет 30101810100000000602 ОКОГУ 61300

ИНН 2309030678 ОКОНХ 98600

КПП 230901001 ОКОНХ 98600

БИК 040349602 ОКПО 02939632

ОГРН 1032335004943

С 27 октября начались выплаты пострадавшим в размере от 10 до 100 тысяч рублей из бюджета Краснодарского края. На это выделен миллиард рублей. В зоне подтопления оказались тысячи людей, пострадали более пяти тысяч человек.