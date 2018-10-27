“Красный крест” открыл сбор средств для пострадавших от наводнения в Краснодарском крае
Краевое отделение общественной организации “Российский Красный Крест” собирает помощь для пострадавших от наводнения 24-25 октября жителей Туапсинского, Апшеронского районов и города Сочи.
Открыт специальный расчетный счет. Его реквизиты:
Р/счет № 40703810330000000106 ОКФС 53
Краснодарское отделение № 8619 ПАО
Сбербанк г. Краснодара ОКОПФ 83
К/счет 30101810100000000602 ОКОГУ 61300
ИНН 2309030678 ОКОНХ 98600
КПП 230901001 ОКОНХ 98600
БИК 040349602 ОКПО 02939632
ОГРН 1032335004943
С 27 октября начались выплаты пострадавшим в размере от 10 до 100 тысяч рублей из бюджета Краснодарского края. На это выделен миллиард рублей. В зоне подтопления оказались тысячи людей, пострадали более пяти тысяч человек.
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