2018-10-28T09:06:41+03:00
Происшествия

Частный дом сгорел в Сочи

В результате пожара пострадал человек
Юлия ДУБИНА
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В результате пожара пострадал человекВ результате пожара пострадал человекФото: Юлия ДУБИНА
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Днем 27 октября в Лазаревском районе горел частный дом. О том, что здание полыхает на пульт диспетчера, сообщили местные жители.

- Заявка о горении дома в СНТ «Пейзажные поляны» поступила на пульт диспетчера в 16:58. К месту пожара направили силы и средства МЧС, - прокомментировали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спустя полтора часа к 18:27 пожар потушили. Огонь распространился на площади в 120 квадратных метров.

Помощь медиков понадобилось хозяину строения.

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