2018-10-28T15:54:57+03:00
Общество

Автовокзал в Сочи возобновил работу регулярных рейсов

Первые автобусы пошли уже сегодня
Юлия ДУБИНА
Поделиться:
Фото: администрация краяФото: администрация края
Изменить размер текста:

Сочинский автовокзал заработал в полную силу. Автобусы пошли в Ялту, Кисловодск, Астрахань, Севастополь, Нальчик, Краснодар и другие города. На протяжении нескольких дней люди не могли добраться до многих городов. Дороги попросту размыло водой. Потоки повредили мост через реку Макопсе. Движение по трассе Сочи - Джубга было прервано. Это была единственная магистраль, соединяющая город-курорт с остальными регионами РФ.

- Автовокзал работает в обычном штатном режиме, трассу уже открыли, никакого ажиотажа на вокзале нет. Сегодня выполняются практически все рейсы, - сообщили сотрудники автовокзала.

Проезд легкового и грузового автотранспорта обеспечен по большинству направлений. Для уборки трасс привлечены рабочие и техника подрядных организаций из разных районов.

– В настоящее время в работах по устранению последствий чрезвычайной ситуации в Туапсинском и Апшеронском районах задействовано 133 единицы техники и 168 рабочих. В Сочи привлечено 49 единиц техники, 31 рабочий, – сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Краснодарском крае 2018»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
200 тысяч тонн винограда собрали на Кубани
Выездной матч «быков» против ЦСКА покажут в парке «Краснодар»
В Краснодаре проходит фестиваль «Эфес Кубани»
В Сочи полностью восстановили электроснабжение
В Отрадненском районе пропали две шкoльницы
Апшеронский район планируют расчистить к вечеру 29 октября
Частный дом сгорел в Сочи
“Красный крест” открыл сбор средств для пострадавших от наводнения в Краснодарском крае
Губернатор Кубани снова прибыл в пострадавший от наводнения Хадыженск после жалоб местных жителей
“Локомотив-Кубань” обыграл “Нижний Новгород” в Единой лиге ВТБ
Спортсмен из Динского района стал чемпионом мира по греко-римской борьбе
В Сочи восстановили движение транспорта на трех дорогах, поврежденных наводнением и селями
Из Краснодара в Сочи отправили дополнительный поезд с пассажирами задержанных составов
Гостиницы Краснодарского края приняли более 4000 пострадавших от наводнения и пассажиров задержанных поездов
Водоснабжение Туапсе восстановят в ночь на 28 октября
Жителям пострадавших от наводнения районов Кубани бесплатно восстанавливают документы
В Белореченском районе подтопило детский лагерь
Счастливые жители нового дома от «ЮгСтройИнвест» в Краснодаре получили свои ключи
В Краснодарском крае начали выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения
В Краснодаре установили первый уличный объект современного искусства
Возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Адлером
В центре Краснодара на три дня отключат горячую воду
Медики обошли пять тысяч дворов в подтопленных населенных пунктах Краснодарского края
В Туапсинском районе восстановлен проезд грузовых и легковых авто по всем направлениями
Железнодорожное сообщение с Сочи возобновлено по одному пути
В пострадавших от наводнения районах Краснодарского края без воды остаются 19 тысяч домов