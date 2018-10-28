Автовокзал в Сочи возобновил работу регулярных рейсов
Сочинский автовокзал заработал в полную силу. Автобусы пошли в Ялту, Кисловодск, Астрахань, Севастополь, Нальчик, Краснодар и другие города. На протяжении нескольких дней люди не могли добраться до многих городов. Дороги попросту размыло водой. Потоки повредили мост через реку Макопсе. Движение по трассе Сочи - Джубга было прервано. Это была единственная магистраль, соединяющая город-курорт с остальными регионами РФ.
- Автовокзал работает в обычном штатном режиме, трассу уже открыли, никакого ажиотажа на вокзале нет. Сегодня выполняются практически все рейсы, - сообщили сотрудники автовокзала.
Проезд легкового и грузового автотранспорта обеспечен по большинству направлений. Для уборки трасс привлечены рабочие и техника подрядных организаций из разных районов.
– В настоящее время в работах по устранению последствий чрезвычайной ситуации в Туапсинском и Апшеронском районах задействовано 133 единицы техники и 168 рабочих. В Сочи привлечено 49 единиц техники, 31 рабочий, – сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
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