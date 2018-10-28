2018-10-28T20:12:54+03:00
Звезды

В Краснодаре проходит фестиваль «Эфес Кубани»

Участники будут соревноваться в боевом танце и артистическом фехтовании
Юлия ДУБИНА
Поделиться:
Фото: администрация краяФото: администрация края
Изменить размер текста:

Сегодня на Пушкинской площади соберутся любители исторической реконструкции. Туристический фестиваль-конкурс Юга России «Эфес Кубани» по артистическому фехтованию и боевому танцу пройдет в столице Кубани впервые.

- Такое мероприятие способствуют развитию физической и духовной культуры, патриотическому воспитанию молодежи, - сообщила директор Туристско-информационного центра Краснодара Марина Шарапова.

Фестивал стартовал на Пушкинской площади. Участниками клубы исторической реконструкции. Победителей будут выбирать в трех номинациях «Соло», «Дуэт» и «Группа». Все гости мероприятия тоже смогут окунуться в историю. Для них подготовили различные мастер-классы по средневековым танцам, розыгрыши и конкурсы. Для детей тоже предусмотрели развлечения. Аниматоры и спортивные площадки будут работать до самого вечера.

После награждения победителей конкурса состоится концертная программа, выступят группы «Белки на акации» и «The band». Фестиваль завершится в 20.00 фаершоу и фейерверком.

Больше фото можно увидеть в фотогалереи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
200 тысяч тонн винограда собрали на Кубани
Выездной матч «быков» против ЦСКА покажут в парке «Краснодар»
Автовокзал в Сочи возобновил работу регулярных рейсов
В Сочи полностью восстановили электроснабжение
В Отрадненском районе пропали две шкoльницы
Апшеронский район планируют расчистить к вечеру 29 октября
Частный дом сгорел в Сочи
“Красный крест” открыл сбор средств для пострадавших от наводнения в Краснодарском крае
Губернатор Кубани снова прибыл в пострадавший от наводнения Хадыженск после жалоб местных жителей
“Локомотив-Кубань” обыграл “Нижний Новгород” в Единой лиге ВТБ
Спортсмен из Динского района стал чемпионом мира по греко-римской борьбе
В Сочи восстановили движение транспорта на трех дорогах, поврежденных наводнением и селями
Из Краснодара в Сочи отправили дополнительный поезд с пассажирами задержанных составов
Гостиницы Краснодарского края приняли более 4000 пострадавших от наводнения и пассажиров задержанных поездов
Водоснабжение Туапсе восстановят в ночь на 28 октября
Жителям пострадавших от наводнения районов Кубани бесплатно восстанавливают документы
В Белореченском районе подтопило детский лагерь
Счастливые жители нового дома от «ЮгСтройИнвест» в Краснодаре получили свои ключи
В Краснодарском крае начали выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения
В Краснодаре установили первый уличный объект современного искусства
Возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Адлером
В центре Краснодара на три дня отключат горячую воду
Медики обошли пять тысяч дворов в подтопленных населенных пунктах Краснодарского края
В Туапсинском районе восстановлен проезд грузовых и легковых авто по всем направлениями
Железнодорожное сообщение с Сочи возобновлено по одному пути
В пострадавших от наводнения районах Краснодарского края без воды остаются 19 тысяч домов