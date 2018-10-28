200 тысяч тонн винограда собрали на Кубани

СЕГОДНЯ 18:16 2018-10-28T18:16:46+03:00

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Предварительные итоги уборки винограда подвели в Краснодарском крае. Этот год оказался плодороднее прошлого, винограда оказалась на 9 тысяч тонн больше. В 2017 году на Кубани было собрано 198 тысяч тонн винограда, в том числе столового более 17 тысяч.

– Собрано свыше 207 тысяч тонн винограда, в том числе столового – 17,5 тысяч тонн. Урожайность в этом году составила около 100 центнеров с гектара. Самый большой урожай винограда собран в Темрюкском районе – это 165,5 тысяч тонн, – сообщил вице-губернатор Андрей Коробка.

Кубань занимает первые позиции в виноградарстве в России, ежегодно с плодородных земель края собирают порядка 45 процентов от общероссийского объема винограда. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%.

- Сейчас регион готовится к осенней закладке молодых виноградников, всего в 2018 году на эти цели выделено около 2100 гектар. Это на 500 гектар больше, чем фактически было заложено в 2017 году, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.