В Краснодаре во время пожара в частном доме пострадали люди

СЕГОДНЯ 08:12 2018-10-29T08:13:27+03:00

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В поселке Пашковский воскресным вечером загорелся частный дом. Об этом на пульт диспетчера сообщили соседи погорельцев. На улицу Старокорсунскую незамедлительно выехали противопожарные расчеты.

В 21:15 брандмейстеры уже были на месте, огонь распространился на площади в 40 квадратных метров. На то, чтобы сбить пламя ушло около получаса, сообщение о ликвидации возгорания пожарные передали в 21: 15, через час после прибытия.

-На месте от МЧС России работали 9 человек и 3 единицы техники,- сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным в огне пострадали люди. Им понадобилась помощь медиков.