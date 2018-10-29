2018-10-29T08:13:27+03:00
Происшествия

В Краснодаре во время пожара в частном доме пострадали люди

Огонь удалось ликвидировать за один час
Юлия ДУБИНА
Поделиться:
Пожарные тушили частный дом в КраснодареПожарные тушили частный дом в КраснодареФото: Юлия ДУБИНА
Изменить размер текста:

В поселке Пашковский воскресным вечером загорелся частный дом. Об этом на пульт диспетчера сообщили соседи погорельцев. На улицу Старокорсунскую незамедлительно выехали противопожарные расчеты.

В 21:15 брандмейстеры уже были на месте, огонь распространился на площади в 40 квадратных метров. На то, чтобы сбить пламя ушло около получаса, сообщение о ликвидации возгорания пожарные передали в 21: 15, через час после прибытия.

-На месте от МЧС России работали 9 человек и 3 единицы техники,- сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным в огне пострадали люди. Им понадобилась помощь медиков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодарском крае задержали организатора цирка, в котором львица напала на девочку
В Гуамском ущелье погибла девушка
В новом поколении геоаналитической платформы РусГИС скорость развертывания и загрузки пространственных данных возросла в 10 раз
Теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» в этом году посетили более 81 тысячи человек
Уголовное дело возбудили по факту нападения львицы на девочку в Краснодарском крае
Десять дней на Кубани будет тепло и солнечно
Пострадавшую от укуса львицы девочку переведут в больницу Краснодара
200 тысяч тонн винограда собрали на Кубани
Выездной матч «быков» против ЦСКА покажут в парке «Краснодар»
В Краснодаре проходит фестиваль «Эфес Кубани»
Автовокзал в Сочи возобновил работу регулярных рейсов
В Сочи полностью восстановили электроснабжение
В Отрадненском районе пропали две шкoльницы
Апшеронский район планируют расчистить к вечеру 29 октября