2018-10-29T08:23:03+03:00
Общество

Десять дней на Кубани будет тепло и солнечно

Дождей не ожидается
Юлия ДУБИНА
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На Кубани будет хорошая погодаНа Кубани будет хорошая погодаФото: Юлия ДУБИНА
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Непогода, которая привела к настоящей трагедии в Краснодарском крае, покинула Кубань как минимум на 10 дней, об этом сообщили в гидрометцентре.

Сегодня, на всей территории Краснодарского края будет сухо и солнечно. Ночью и утром, по словам синоптиков, местами возможен туман. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-11, местами по юго-восточным предгорьям от 0 до +5; днем 18-23, на Черноморском побережье ночью 11-16 градусов, днем 19-24, в Краснодаре 9-20 тепла.

Хорошая погода сохранится и на ближайшие 10 дней. По данным Гисметео, в Сочи в течение следующих 10 дней будет греть солнце: ночью 11-15, днем до 21 градуса тепла. Такая же погода будет в Туапсинском районе. В Апшеронске ночью 5-9, днем от 15 до 21 градуса. В Краснодаре ночью 6-9, днем 15-21 градус.

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