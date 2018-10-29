Теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» в этом году посетили более 81 тысячи человек

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-29T09:10:24+03:00

Турнир проводился с 13 по 21 октября 2018 года

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За время проведения XXIX Международного теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» спортивное мероприятие посетило рекордное количество зрителей – более 81 тысячи человек. Это почти на 4 тысячи превышает показатель прошлого года. Турнир проводился с 13 по 21 октября 2018 года.

Победителями турнира в одиночном разряде стали российские спортсмены - Дарья Касаткина и Карен Хачанов. В женском парном разряде победили Александра Панова (Россия) и Лаура Зигемунд (Германия), в мужском - Остин Крайчек и Раджив Рам (оба - США).

В ходе турнира ВТБ провел специальную акцию, которая позволила владельцам социальных карт москвича, студенческих и пригласительных билетов посетить первые матчи бесплатно.

Важной социальной составляющей спортивного мероприятия стала благотворительная акция, организованная совместно с фондом Центрального федерального округа и фондом «Подари жизнь». Благодаря этой инициативе турнир посетили 380 детей из детских домов и школ-интернатов, а также учащиеся теннисных клубов из Дубны, Коврова, Рязани и Смоленской области.

В СК «Олимпийский» были организованы развлекательные зоны, викторины и детские конкурсы, проводились автограф-сессии теннисистов: Карена Хачанова, Дарьи Касаткиной, Ника Киргиоса, Симоны Халеп, Слоан Стивенс, Дамира Джумхура, Каролины Плишковой, Анастасии Севастовой, Адриано Маннарино и др.

ВТБ выступил титульным спонсором турнира. Общий призовой фонд, предоставленный банком, составил 1,869 млн долларов США.