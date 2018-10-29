В Гуамском ущелье погибла девушка

СЕГОДНЯ 09:53 2018-10-29T09:53:36+03:00

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21-летняя девушка трагически погибла в Гуамском ущелье. Вместе со своими друзьями она осматривала достопримечательности, с ними был и инструктор. Туристка сорвалась вниз с 15-метровой высоты.

Трагедия произошла на первой смотровой площадке.

- На место происшествия прибыла группа из спасателей Апшеронского аварийно-спасательного отряда. Поздним вечером в полной темноте они спустились по скальнику на веревках к туристке, зацепившейся за дерево. Наверх ее транспортировали на носилках, предварительно наложив шины, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Кубань-СПАС.

Пострадавшую девушку доставили в центральную районную больницу, медики пытались ее спасти. К сожалению, полученные травмы оказались слишком тяжелые. Туристка погибла.