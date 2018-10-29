2018-10-29T10:05:38+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае задержали организатора цирка, в котором львица напала на девочку

Расследование уголовного дела продолжается
Юлия ДУБИНА
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Расследование уголовного дела продолжаетсяРасследование уголовного дела продолжаетсяФото: Михаил ФРОЛОВ
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28 октября в селе Успенском во время циркового представления с дикими животными львица через ограждение набросилась на четырехлетнюю девочку. Малышка находилась вместе с мамой в первом ряду, но в момент нападения встала с места.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «Б» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет), - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В рамках расследования уголовного дела задержан 51-летний директор передвижного цирка.

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