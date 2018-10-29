Часть Краснодара на три дня осталась без горячей воды

СЕГОДНЯ 11:18 2018-10-29T11:18:13+03:00

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С 29 по 31 октября в части Краснодара не будет горячей воды. Это связано с тем, что на теплотрассе ремонтируют трубы.

- Ремонт дефектных участков на магистральной теплотрассе диаметром 800 мм идет в центральной части краевого центра. На время проведения работ подача горячей воды приостановлена на три дня в 120 домов в центральной части города, - сообщили в администрации Краснодара.

На теплотрассе, которая, к слову, одна из самых старых в городе, нашли три поврежденных участка: в районе перекрестка улиц им. Полины Осипенко и КИМ, по улице Бургасской между Старокубанской и 2-м проездом им. Стасова, а также по улице КИМ между Павлова и Черноморской.

- Ведётся поэтапная замена наиболее изношенных участков магистрали, в этом году уложено около километра новой трубы. Работы будут продолжены в 2019 году, - сообщили в ведомстве, которое отвечает за эту трассу.