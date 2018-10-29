На двух кубанцев завели уголовное дело за незаконную добычу рыбы
В конце сентября двух жителей села Шабельское задержали в Таганрогском заливе. Мужчины незаконно ловили рыбу.
- В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что два кубанца вышли в акваторию Азовского моря и добыли несколько десятков особей судака и пиленгаса, - об этом «Комсомольской правде» – Кубань» рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.
Напомним, что судака и пиленгаса до конца года ограничен в связи с мерами, направленными на восстановление популяции обоих видов рыб.
Сейчас в отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ. Мужчинам грозит лишение свободы от двух до трех лет.