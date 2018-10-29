На российско-абхазской границе задержали подростка

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-29T11:49:18+03:00

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- На российско-абхазской границе задержан 16-летний гражданин Абхазии. Юноша признался, что после ссоры с родителями решил сбежать в Россию. Несовершеннолетний переправился через железнодорожный мост, соединяющий государства. Как выяснилось, ни знакомых, ни родственников у юноши в стране нет, - об этом «Комсомольской правде» – Кубань» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.

Напомним, по законодательству несовершеннолетние не могут привлекаться к ответственности за несогласованное пересечение границы. Решено передать юношу сотрудникам пограничного отряда СГБ Абхазии.