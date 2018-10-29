В Туапсе и Апшеронском районе восстановили водоснабжение

СЕГОДНЯ 12:08 2018-10-29T12:08:49+03:00

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Спустя пять дней после наводнения в Туапсе и Апшеронском районе в дома жителей вернулась вода. Из-за того, что во время стихии одна из горных рек в Туапсе поменяла русло и подмыла опоры водопроводов и коллекторов, более 200 метров трубопровода оторвало и унесло.

Пока шел ремонт, для людей организовали подвоз воды. Цистерны привозили дважды в день.

В Туапсе питьевую воду подвозили всего два раза в день, потому выстраиваются очереди.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Фото: Евгения ХИЛЬКО

- В пострадавших муниципалитетах ремонтные работы велись круглосуточно, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - В выходные закончилась прокладка нового водопровода, который заменил разрушенную магистраль.

Первыми воду получили жители микрорайона Грознефть, а на следующий день утром возобновилось водоснабжение домов на улице Звездной и прилегающих улицах.

- Восстановлено водоснабжение и в Апшеронском районе, - сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. - В Хадыженске рабочим пришлось уложить 200 метров водопроводной трубы по улице Аэродромной.