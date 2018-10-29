Почти две тысячи пассажиров задержанных поездов выехали из гостиниц Адлера

СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-29T12:20:20+03:00

Всего в отелях остается порядка 300 человек

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Из-за стихии на Черноморском побережье поднявшаяся вода в реках и сели подтопили железнодорожные пути, ведущие в город. Несколько десятков поездов дальнего следования и междугородние «Ласточки» оказались в плену стихийного бедствия, обрушившегося на Кубани.

По поручению губернатора в отелях бесплатно разместили более 2 200 человек, из них 323 ребенка.

- Пассажирам предоставили бесплатный трансфер от железнодорожного вокзала до гостиниц, обеспечили питание, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

Благодаря оперативному восстановлению железнодорожных путей люди отправились домой.

- На данный момент ремонтные работы завершены, железнодорожное сообщение Краснодарского края со всеми регионами страны восстановлено, - заверили в администрации региона.

Правда, пока в гостиницах остается порядка 300 человек, из них 58 дети.