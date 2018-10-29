Кубанские медики посетили 9 тысяч домов в подтопленных районах Кубани

СЕГОДНЯ 13:04 2018-10-29T13:04:56+03:00

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Кубанские врачи продолжают помогать людям в зоне подтопления. Врачебно-сестринские бригады продолжают подворовые обходы. Медики узнают, если ли среди жильцов нуждающиеся в помощи.

– Бригады осматривают людей, консультируют, выдают рекомендации и при необходимости организовывают доставку в медучреждение, – пояснили в минздраве Кубани.

Во всех муниципальных образованиях, пострадавших от паводка, созданы резервы вакцин для профилактики гепатита А, дизентерии, брюшного тифа. На данный момент вакцину сделали более двух тысяч человек. Еще более трем тысячам пострадавшим провели профилактику против возникновения бактериальных инфекций во время ЧС.

Амбулаторная медицинская помощь оказана 317 пациентам, 63 из них – дети.

- В больницах остаются 14 человек, - сообщили в администрации Краснодарского края. -Инвалиды, участники Великой Отечественной войны при наличии показаний направляются на лечение в Госпиталь ветеранов войн.