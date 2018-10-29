В Краснодаре за сбыт наркотиков задержали жителя Адыгеи

СЕГОДНЯ 12:29 2018-10-29T12:29:30+03:00

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В Краснодаре внимание полиции привлек мужчина, который вел себя подозрительно: он часто оборачивался по сторонам и заметно нервничал. На требование правоохранительных органов предъявить документы он отреагировал бегством.

- У задержанного 21-летнего жителя Республики Адыгея изъяли 7 пакетиков с белым веществом. Исследованием экспертно-криминалистического центра установлено, что в них находились наркотики: n-метилэфедрон и спайс. Общая масса веществ составила более 10 г, - сообщили «Комсомольской правде» – Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Также установлено, что накануне задержанный успел разложить пакеты с наркотиками по тринадцати тайникам на территории Карасунского района. Сотрудниками полиции закладки изъяты.

Как выяснилось, злоумышленник приехал в Краснодар на заработки. В конце лета он начал незаконную деятельность. За каждую закладку в качестве оплаты он получал 300 рублей.

Сейчас в отношении мужчины составлен административный протокол за неповиновение сотруднику полиции, а также возбуждены уголовные дела по признакам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 20 лет.