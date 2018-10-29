За уличный грабеж арестовали жителя поселка Индустриального

СЕГОДНЯ 13:04 2018-10-29T13:04:43+03:00

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- В дежурную часть поступило сообщение об уличном грабеже. Пострадавший рассказал, что у него произошел конфликт с неизвестным мужчиной. В ходе выяснения отношений завязалась драка. Пострадавшему нанесли несколько ударов по туловищу, также украли 2 тысячи рублей и мобильный телефон,- сообщили «Комсомольской правде» – Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

На злоумышленника составили ориентировку. Через 20 минут его задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

Как выяснилось, задержанный 26-летний краснодарец ранее был судим за кражи и незаконное хранение наркотиков.

Сейчас мужчина находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Задержанному грозит лишение свободы сроком до семи лет.