На Кубани спасатели продолжают искать парня, пропавшего без вести во время стихии

СЕГОДНЯ 13:05 2018-10-29T13:05:59+03:00

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В Краснодарском крае спасатели продолжают искать пропавшего во время стихии 22-летнего Александра Некрасова. Когда началось наводнение в Туапсинском районе, он был на пасеке вместе со своим другом. Товарищ парня и позвонил в полицию, когда Александра смыло бурлящим потоком воды.

- Поиски парня продолжаются, также работы ведутся в русле реки Цыпка. Там среди завалов поисковая собака показала возможное нахождение человека, – сообщили сайту «КП» в «Кубань-СПАСе».

Возможное нахождение человека – это значит, что под завалами может находиться и одежда.

Всего же в Туапсинском и Апшеронском районах продолжают работать 8 отрядов «Кубань-СПАС».

- В поселке Станционный они восстанавливают подвесной мост через реку Пшиш. – говорят в «Кубань - СПАС». – Они варят ограждения и укладывают деревянный настил. В поселке Кирпичный организовали переправу местных жителей с одного берега на другой через реку Туапсе. Там во время наводнения смыло автодорожный мост.

В станице Кабардинской и селе Цыпка распиливают деревья, разбирают завалы, расчищают дворы от грязи и ила, выносят мусор.

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