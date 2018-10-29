Найдены пропавшие в Отрадненском районе сестры Дмитриевы

СЕГОДНЯ 13:28 2018-10-29T14:09:20+03:00

Изменить размер текста: A A

- В ходе поисковых работ Отделом МВД России по Отрадненскому району установлено место нахождения разыскиваемых сестер Дмитриевых. Девочки гуляли в городском парке Славянска-на-Кубани. Правоохранительными органами Славянского района сестры доставлены в местный отдел опеки, - сообщил «Комсомольской правде» – Кубань» сотрудник Управления информацией и общественных связей МВД.

По предварительным данным, жизни и здоровью девочек ничего не угрожает, противоправных действий в отношении несовершеннолетних не совершалось.

Напомним, что 27 октября в отдел полиции обратилась жительница Отрадненского района с сообщением об исчезновении ее приемных дочерей Виктории (на вид 14 лет) и Екатерины (на вид 13 лет) Дмитриевых.