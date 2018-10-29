У жителя станицы Бесскорбной изъято 1,5 килограмма наркотиков

СЕГОДНЯ 13:59 2018-10-29T13:59:52+03:00

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Сотрудниками ОМВД России по Новокубанскому району задержан житель станицы Бесскорбной. Мужчина обвиняется в незаконном хранении наркотиков.

- В ходе обыска у 56-летнего мужчины обнаружены свертки с содержимым растительного происхождения. Экспертиза показала, что в пакетиках находились марихуана, гашиш и маковая солома. Изъято более 1,5 килограммов наркотических веществ,- сообщили «Комсомольской правде» – Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, мужчина выращивал коноплю. Из нее он изготавливал различные наркотики для личного употребления.

Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.