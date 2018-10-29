Устранить последствия подтопления в Сочи планируется до конца недели

СЕГОДНЯ 15:09 2018-10-29T17:39:30+03:00

В районе Адлера работает около 30 единиц техники и 300 человек

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- До конца недели власти Сочи планируют полностью ликвидировать последствия подтопления после прошедших сильных дождей в Краснодарском крае, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта Сочи.

Восстановительные работы продолжаются в Адлере, там работает порядка 30 единиц техники и более 300 человек. Все дороги в этом районе очищены, специализированные компании производят утилизацию грязекаменной смеси. Трассу от села Агиба также убрали. На улицах Петрозаводской, Банановой и Гастелло ведутся основные восстановительные работы. Исправляют опоры линий электропередачи.

В течение выходных в Краснополянском и Нижнешиловском поселковых округах провели уборку поваленных деревьев, очистку проводов.

Ликвидация последствий чрезвычайного происшествия продолжается в Хостинском районе. Восстанавливают территорию городской больницы №3, от камней и грязи здание очистили, а вот уборка ила во дворе все еще происходит. В селе Барановка завершить работы по ликвидации стихии планируют через три дня.

Жители Наджиго, Аше и Макопсе больше всего пострадали в Лазаревском районе. Трассы в этих областях повреждены очень сильно. Сегодня на месте ЧП работают специалисты, они решают вопрос о восстановлении дорог. Пешеходный мост в Макопсе, который смыло потоком воды, тоже не оставят без внимания.

- 1033 человека, считаются пострадавшими от стихии в Сочи. До сих пор эта цифра уточняется. Во всех районах города-курорта продолжают работать комиссии по определению ущерба от ЧС. 50 тысяч – сумма компенсации при частичной утрате имущества первой необходимости, ее выплатят каждому члену семьи. При полной утрате выплатят 100 тысяч на каждого, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта Сочи.