2018-10-29T18:46:01+03:00
Происшествия

На Кубани поймали виновника 25 краж

Сумма нанесенного им ущерба составила более 1 миллиона рублей
Татьяна СМИРНОВА
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На Кубани поймали виновника 25 кражНа Кубани поймали виновника 25 краж
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- Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД по Калининскому району задержан неоднократно судимый 34-летний житель Динского района. Следствием установлена причастность мужчины к совершению 14 краж в Калининском районе и 11 – в Кореновском,- сообщили «Комсомольской правде» – Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что злоумышленник совершал преступления вечером. Он проникал в домовладения и выносил технику, ювелирные изделия и ценные вещи. Общая сумма нанесенного вором ущерба составила более 1 миллиона рублей.

Сейчас мужчина находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту 25 краж. Мужчине грозит 6 лет лишения свободы.

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