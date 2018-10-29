2018-10-29T15:13:57+03:00
Недвижимость

«ЮгСтройИнвест» объявил старт продаж в Краснодаре

Микрорайон «Губернский» нацелен на рост и развитие
Иван ЕГОРОВ
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Фото: ЮСИФото: ЮСИ
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29 октября группа компаний «ЮгСтройИнвест» объявила о старте продаж в 30 литере микрорайона «Губернский». Школа и детский сад возле дома, транспортная доступность и море зелени – все это ждет тех, кто успеет купить квартиры.

«Губернский» – самый семейный, тихий и уютный. Так отзываются о микрорайоне краснодарцы, которые выбрали его для себя. В новом доме, сдача которого запланирована на 3 квартал 2021 года уже началась бронь. В доме будут квартиры с качественной предчистовой отделкой, панорамным остеклением, электроразводкой и индивидуальным отоплением. Традиционно, вместе с новым домом будет благоустроена и придомовая территория для комфортного проживания.

«Группа компаний «ЮгСтройИнвест» рада объявить о том, что продажам квартир в 30 литере микрорайона «Губернский» дан старт – рассказывает начальник отдела продаж компании Елена Богачева. – Здесь все рядом – красивые зеленые аллеи, новая школа, детский сад, остановка общественного транспорта. Уверены, в новом доме будет удобно жить каждому!».

В «Губернском» созданы все условия для комфортной жизни. Несмотря на молодой возраст микрорайона, здесь уже работает детский сад и самая большая в городе школа на 1550 мест. Кроме того, активно ведется строительство детского садика на 300 мест с ясельными группами. Свои двери он распахнет уже в следующем году. Для жителей микрорайона продумана удобная транспортная развязка, оборудован роллердром, просторные аллеи, общей площадью более 3 тысяч квадратных метров, пространство для занятий спортом и игровые комплексы. Здесь есть зона барбекю и множество арт-объектов, мест, где можно отдохнуть с друзьями, или насладиться временем в тишине. В планах у «ЮгСтройИнвест» дальнейшее развитие микрорайона. Однако с выбором той самой квартиры стоит поторопиться, ведь многие предпочитают делать бронь еще до старта продаж.

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