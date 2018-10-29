Пострадавшим от стихии предпринимателям окажут финансовую помощь

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-29T16:45:31+03:00

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Сильные дожди и ливни, прошедшие в Краснодарском крае, нанесли значительный материальный ущерб большому количеству предпринимателей.

Краевые фонды микрофинансирования и развития бизнеса в рамках программы «Специальный ЧС» предоставят льготные займы частникам. У предпринимателей появится возможность использовать отсрочку по уплате от основного долга до 12 месяцев и суммой до 1,5 млн рублей, что необходимо, так как для восстановления дела после ЧП нужно время.

- Фонд развития промышленности выделит займы предпринимателям Краснодарского края, осуществляющим деятельность в сфере промышленности по минимальной процентной ставке - 1 % годовых, в сумме от 1,5 млн рублей до 5 млн рублей, сроком до 2 лет, - сообщили в пресс-службе регионального департамента инвестиций и развития МСП.

Создали также специальные выездные консультационные пункты для оказания оперативной помощи, пострадавщим от паводков бизнесменам. По всем вопросам работы пунктов, условиям предоставления займов нужно обращаться по бесплатному телефону Центра поддержки предпринимателей: 8-800-707-07-11.

Адреса консультационных пунктов:

г. Туапсе, ул. Свободы, 3

г. Хадыженск, ул. Школьная, 33

г. Сочи, ул. Нагорная 25, оф. 19