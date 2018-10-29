2018-10-29T16:16:57+03:00
Происшествия

В краевой столице в квартире обнаружили тело парня с отсеченной головой

Труп нашли в одной из новостроек в переулке Топольковом в ночь на 26 октября
Александра ПОДУШКО
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В краевой столице в квартире обнаружили тело парня с отсеченной головойВ краевой столице в квартире обнаружили тело парня с отсеченной головойФото: Александр ГЛУЗ
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26-летний молодой человек проживал один в своей квартире. В течение дня парень не выходил на связь с родственниками, поэтому к нему поехала мать, которая и обнаружила тело сына. Голова молодого человека почти полностью была отсечена.

На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа. По версии правоохранителей, погибший самостоятельно изготовил сложный механизм по принципу гильотины, после чего привел его в действие.

- По факту случившегося проводится доследственная проверка, выясняют причины и обстоятельства произошедшего, - сообщил «Комсомольской правде» – Кубань» следователь СО по Прикубанскому округу Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю Игорь Волков.

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