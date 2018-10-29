2018-10-29T18:05:15+03:00
Общество

Застройщик АСК помог чемпионке мира по боксу Анастасии Шамоновой решить жилищный вопрос

Она стала обладателем квартиры в одном из жилых комплексов в Краснодаре
Иван ЕГОРОВ
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Церемония подписания с Анастасией Шамоновой договора на квартиру АСКЦеремония подписания с Анастасией Шамоновой договора на квартиру АСК
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Это стало возможным благодаря совместной помощи АСК и Федерации бокса Краснодарского края. Церемония подписания договора состоялась 29 октября в центральном офисе АСК в Краснодаре.

«Группа компаний АСК является титульным спонсором Федерации бокса Краснодарского края, мы активно поддерживаем развитие этого вида спорта и отдельных талантливых спортсменов. Поэтому для нас было большой честью помочь талантливой спортсменке Анастасии Шамоновой решить ее жилищный вопрос», - прокомментировала генеральный директор АСК Инна Шестаченко.

Более того, Анастасии не придется отвлекаться от тренировок при переезде в новую квартиру, так как жилье будет передано с отделкой «под ключ» и с установленной всей необходимой мебелью.

«Федерация бокса Краснодарского края всегда поощряет своих отличившихся спортсменов, тем самым мотивируя других боксеров к наградам высшего достоинства, - отметил руководитель Федерации бокса Краснодарского края Сергей Быков. - Мы помогаем нашим боксерам, как в спорте, так и в жизни. Жилищный вопрос для Анастасии был самым наболевшим. Мы выражаем благодарность всем, кто принял участие в приобретении квартиры».

Фото: АСК

Фото: АСК

В числе преимуществ «Спортивного парка» – низкая плотность застройки, близость образовательных учреждений, крупного спортивного комплекса и гипермаркета, благоприятная экологическая обстановка.

Анастасия Шамонова - мастер спорта международного класса по боксу, многократная победительница первенств мира, Европы, России. В сентябре 2018 года она заняла первое место на чемпионате мира по боксу среди юниорок, который проходил в Будапеште (Венгрия). 18 октября 2018 года спортсменка завоевала золото Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Сейчас Анастасия Шамонова живет в станице Марьянской.

Фото: АСК

Фото: АСК

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